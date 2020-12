VIDEO | Panta Rei: come è cambiato il giornalismo?

Con l’avvento del web il giornalismo ha subito grossi cambiamenti. Una volta per trovare una notizia da pubblicare occorreva scendere ogni giorno per strada. Oggi, sempre più spesso, le notizie arrivano nelle redazione attraverso i nuovi canali di comunicazione. Cosa è cambiato in meglio e cosa in peggio? Ne abbiamo parlato con i giornalisti Francesco Faenza e Pasquale Sorrentino.

Panta Rei è un programma condotto da Paola Desiderio in onda ogni venerdì alle 14 e in replica il sabato alle 21 e la domenica alle 11 su InfoCilento Media

