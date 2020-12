Capaccio Paestum: la corrente è gratis per le attività che installeranno luminarie

Anche Capaccio Paestum, dopo Laurito, ha deciso di incentivare l’iniziativa privata di installazione di luminarie natalizie. Come? Garantendo la gratuità della corrente elettrica alle attività commerciali che decideranno di addobbare strade e piazze adiacenti i loro negozi. Un modo per rendere più piacevole l’atmosfera in un periodo già complicato e al contempo per evitare che i costi gravino su categorie che già hanno subito i danni dell’emergenza covid.

Non mancheranno comunque le luminarie che saranno noleggiate direttamente dal Comune e installate nei principali luoghi della città; ma al contempo l’Ente sosterrà gli esercenti che vorranno ulteriormente allestire spazi pubblici.

“Quest’anno nonostante il difficile periodo, l’amministrazione ha inteso procedere all’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle tradizionali luminarie natalizie nelle strade e piazze del territorio, al fine di offrire supporto alle attività economiche locali – fanno sapere – Mai come in questo periodo va sottolineata la valenza simbolica del Natale e garantire l’accensione delle luminarie sarà il simbolo di gioia e speranza”.