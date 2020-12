A Laurito si accende il Natale!

Anche il comune di Laurito, guidato dal sindaco Vincenzo Speranza, aderisce all’iniziativa “illuminiamo il Natale”. In collaborazione con la Pro Loco, una iniziativa se vogliamo anche solidale. Il Comune infatti mette a disposizione l’elettricità della pubblica illuminazione per dar luce ai balconi di ogni casa, andando così incontro anche alle famiglie in stato di difficoltà e soprattutto in questo periodo storico un gesto di grande umanità.

“Sarebbe un bel segno di speranza e di fiducia -dice il sindaco Speranza- quest’anno sarà diverso, ma ci sarà, comunque, la magia del Natale”.

Si invita dunque tutta la popolazione ad illuminare di “speranza” i propri balconi.