Agropoli, dà in escandescenza: giovane sottoposto a tso

AGROPOLI. E’ stato sottoposto a tso un giovane appartenente alla locale comunità rom che nella giornata di ieri ha dato in escandescenza in via Taverne, a ridosso delle case popolari dove risiede. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, il giovane è stato avvistato non del tutto lucido in strada. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, i carabinieri della compagnia di Agropoli e successivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Gialla di stanza presso l’ospedale civile di Agropoli.

In un primo momento le forze dell’ordine hanno tentato di calmare il giovane, poco più che trentenne già con problemi psichici e in cura presso il centro d’igiene mentale.

Sono servite oltre due ore agli operanti per tentare di riportare la calma: l’uomo che sembrava in preda a crisi di panico e opponeva resistenza al tentativo degli operanti di bloccarlo. Si è dunque reso necessario un tso. Il giovane è stato trasferito nel reparto di psichiatria presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.