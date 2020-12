L’iniziativa: a Natale regala il Cilento

TRENTINARA. Il Natale cilentano è tempo di sapori e tradizioni, di ritorni e di ritrovo nei paesi delle proprie origini; e, se quest’anno un virus sembra invertire le tendenze, c’è chi non smette di investire ed innovare, continuando a raccontare il territorio.

CILENTO & TRADIZIONE, laboratorio artigianale di prodotti tipici e locali, che da sempre ripone nella territorialità, il punto di partenza per un prodotto di qualità, recuperando e tutelando le tipicità locali, ha ideato ½ Metro – Per accorciare le distanze, un’elegante confezione regalo, contenente un ricco assortimento di fichi secchi del Cilento e praline ricercate. Ma non solo, il prodotto, infatti, nasce con uno scopo ben preciso: comunicare un messaggio che, in questo periodo, vale quanto un abbraccio.

“Come spesso ci piace fare, con i nostri prodotti, vogliamo trasmettere tradizioni, qualità e territorio, lanciando messaggi ben precisi”, afferma Roberto Paolantonio, giovane trentinarese, che cura la parte Commerciale e la Comunicazione di CILENTO & TRADIZIONE, di cui suoi fratello Giovanni è titolare.

“Oggi, continua, possiamo essere lontani chilometri o vicini, al massimo, un metro.

Abbiamo quindi immaginato una box lunga esattamente mezzo metro per dimezzare ed accorciare le distanze, un modo per dire: sono a mezzo metro da te, e, nonostante tutto, siamo più vicini di quanto possibile!”.

Chi allora resterà lontano dal Cilento potrà rivivere la natura, i colori e i sapori e sentirsi più vicino.

