Il salume stiesse premiato da “Eccellenze Italiane”

Il Salume Stiese della macelleria Piccinino Lucietta ha alle spalle 34 anni di tradizioni, partendo dal Dicembre del 1986. La macelleria realizza una linea di salumi particolari ispirati al paese di Stio. Questi salumi vengono realizzati attraverso una stagionatura tutta naturale, partendo da ricette che da generazione a generazione sono state tramandate fino ai giorni d’oggi. Un vero esempio di genuinità e di qualità.

Esempio che non è passato inosservato ad Eccellenze Italiane, inserendo il Salume Stiese nel loro registro “Eccellenze Italiane 2021”, riconoscendone il valore tradizionale, la cura e la passione della sua produzione.

Lo staff di Eccellenze Italiane è attivo sul web da più di dieci anni, proponendosi come obiettivo quello di contraddistinguere in maniera adeguata l’immagine degli italiani nel mondo e di salvaguardarne l’unicità e l’originalità contro contraffazioni e imitazioni. Eccellenze Italiane tende a pubblicizzare servizi, prodotti, tecnologia, artigianato e ospitalità del Bel Paese non soltanto in patria, ma rivolgendosi al mercato internazionale, fortemente interessati alle eccellenze italiane.