Covid in Cilento, Vallo e Alburni: stabile l’aumento di contagi

Resta stabile il dato dei nuovi contagi in Cilento, Vallo di Diano e Alburni, come del resto in tutta la Regione Campania. In leggera diminuzione, invece, il numero dei guariti. Il comune dove il dato cresce con maggiore costanza è quello di Capaccio Paestum. Altri 6 positivi ma anche 7 guariti e totale dei contagiati che raggiunge quota 91. Un nuovo positivo anche ad Agropoli, Altavilla Silentina e Castellabate; in quest’ultimo comune, però, si segnala anche una guarigione. Due tamponi negativi a Castel San Lorenzo.

Buone notizie da Torre Orsaia dove si segnalano altri 5 guariti. Quattro nuovi postiti e altrettanti guariti a Sapri.

Nel Vallo di Diano 12 tamponi negativi a Teggiano e numero di positivi che scende a 58. A Sala Consilina si sono negativizzate ben 21 persone ma c’è anche un nuovo contagio. 2 guariti a Monte San Giacomo e altrettanti a Montesano sulla Marcellana dove però si segnalano anche 8 nuovi casi. Ieri, per fortuna, non si sono segnalati decessi.