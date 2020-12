A Sassano una palestra pubblica outdoor

SASSANO. Uno spazio attrezzato con percorsi all’aperto. É la palestra pubblica outdoor che sorgerà a Sassano nell’area dell’ex depuratore comunale di via Limiti. Una palestra a cielo aperto senza alcun vincolo e fruibile a tutti: bambini, adulti ed anziani. Gli interventi sono già iniziati da qualche giorno. Si sta provvedendo a bonificare le vasche e a smaltire le relative acque in esse contenute. Si tratta, al momento, di lavori finalizzati soprattutto a bonificare l’area che versa in uno stato di degrado e di abbandono. Il progetto di riqualificazione prevede, tra l’altro, la realizzazione di uno spazio verde oltre che di un percorso fitness specifico che possa essere utilizzato anche da quanti fruiscono del vicino percorso footing che costeggia il torrente “Zia Francesca”.

Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino, le aree dismesse come quella dell’ex depuratore di via Limiti possono rappresentare una nuova opportunità per Sassano quale driver di creatività per accelerare le trasformazioni del tessuto sociale ed elevare il livello della qualità funzionale degli spazi urbano-territoriali.

L’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Domenico Inglese, esprime “soddisfazione per l’inizio dei lavori con i quali si restituirà alla collettività un’area risanata e dedicata allo svago. Insomma un nuovo punto di riferimento per i sassaresi e per tutti i cittadini del Vallo di Diano”. Con la riqualificazione dell’area dell’ex depuratore iniziano a Sassano tutta una serie di interventi finalizzati ad arginare il fenomeno del degrado urbano in diverse zone del territorio comunale.