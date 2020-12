Orria: revocata misura cautelare al sindaco Inverso

“Con viva soddisfazione, comunico che in data odierna il gip del tribunale di Vallo della Lucania, all’esito dell’interrogatorio di garanzia a cui mi sono sottoposto con fiducia nei giorni scorsi, ha revocato la misura cautelare a mio carico”. Lo ha reso noto il sindaco di Orria Mauro Inverso, rimasto coinvolto in un’indagine per presunti appalti truccati.

“Il provvedimento mi restituisce la gioia di tornare tra i miei amici e compaesani, che ringrazio uno ad uno per la vicinanza e l’affetto che mi hanno manifestato in questo particolare momento della mia vita.

Per me è stato davvero importante”, ha concluso il primo cittadino.