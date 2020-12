Agropoli, arriva la quarta casa dell’acqua

AGROPOLI. Dopo il buon riscontro che stanno riscuotendo le case dell’acqua, domani, venerdì 4 dicembre, alle ore 16.30, è in programma l’inaugurazione, con relativa attivazione, del quarto impianto che è stato collocato in località Fuonti (piazza Carmine Acone). La casa dell’acqua è una scelta economica (solo 5 centesimi di euro a litro) e amica dell’ambiente, che aiuta a ridurre sensibilmente il consumo di plastica. Per l’amministrazione comunale si tratta di un “percorso virtuoso che continua”.

Case dell’acqua sono previste anche in località Mattine, il porto e presso l’area mercatale. Le prime tre case dell’acqua sono state posizionare in località Moio, in piazza Gallo, nel parcheggio antistante il palazzetto dello sport Andrea Di Concilio.

Sono tanti i cittadini che quotidianamente si recano a prelevare l’acqua presso questi impianti ormai sempre più diffusi nel Cilento.