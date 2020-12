Vibonati: incontro in Provincia per la Sp54

Buone notizie per il Comune di Vibonati. Dopo l’affidamento dei primi lavori per il torrente Cacafava ora si spera in un immediato intervento anche sulla viabilità.

Ieri mattina si è svolto un incontro tra rappresentanti del comune e della Provincia. L’amministrazione vibonatese ha avuto la possibilità di confrontarsi con l’Assessore alla Viabilità della Provincia di Salerno, Antonio Rescigno ed il Dirigente del Settore, Domenico Ranesi.

All’attenzione la situazione della Sp54, anch’essa danneggiata dal maltempo dello scorso 17 novembre. Preoccupa in particolare il movimento franoso che ha interessato via Roma, in località Scarpone. La Provincia potrebbe eseguire in tempi brevi gli interventi necessari e nei prossimi giorni effettuerà un sopralluogo anche sulle abitazioni danneggiate dalla frana.

L’occasione è servita per fare il punto anche su altri movimenti franosi presenti da tempo lungo l’arteria. Nonostante siano trascorsi anni non si è mai intervenuti per la messa in sicurezza.