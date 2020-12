Oroscopo: Ariete, impegnatevi per sistemare i vostri affari

Ariete – Impegnatevi a fondo per sistemare i vostri affari se non volete essere inconcludenti. Bene l’amore.

Toro – Otterrete un grande successo e notevoli soddisfazioni lavorative. La persona amata vi farà sognare.

Gemelli – Prendete altri contatti professionali: siete solo a metà cammino. Non deludete la persona amata.

Cancro – Incontri con persone molto diverse da voi vi apriranno nuovi orizzonti. In amore serve osare.

Leone – Non sottovalutate gli incontri di lavoro in programma. In amore siete ancora sulle difensive.

Vergine – Riuscirete a realizzare un progetto che vi sta molto a cuore. Con il partner troppi dissidi.

Bilancia – Nel lavoro fate un piano preciso e seguitelo. L’intraprendenza in amore sarà premiata.

Scorpione – Nel lavoro siete troppo stanchi per pensare a nuove iniziative. Divagazioni con un Toro.

Sagittario – Nel lavoro dovrete affrontare seri ostacoli per arrivare alla meta. L’amore è ad un bivio.

Capricorno – I risultati nella professione dipenderanno dai vostri meriti. Troppi dubbi da chiarire in amore.

Acquario – Con i sogni non si va lontano: state con i piedi per terra. Tira e molla snervante in amore.

Pesci – Non aspettate troppo che la situazione nel lavoro si sblocchi. Sentimenti da rivalutare.