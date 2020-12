Covid: salgono i guariti in Cilento, Vallo e Alburni. Due le vittime

Ancora in calo il numero dei contagi da covid nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Aumentano considerevolmente le guarigioni ma purtroppo ieri si sono anche registrate due vittime: a Casaletto Spartano e Perdifumo.

Nel primo caso a perdere la vita è stato un 64enne con patologie pregresse. Perdifumo, invece, piange don Matteo, prete africano di 51 anni.

Covid, la mappa dei contagi nel Cilento

I nuovi contagi delle ultime 24 ore si segnalano nell’area nord del territorio: 1 positivo a Capaccio Paestum dove però si segnalano ben 7 guariti. Attualmente 85 sono i contagiati con 223 persone in quarantena.

4 i tamponi positivi ad Agropoli, tutti relativi a contatti di altri pazienti covid; 5 le guarigioni e totale degli attualmente contagiati che si aggiorna a 52.

Scende a 19, invece, il numero dei positivi a Castellabate. Ieri 2 guarigioni.

La situazione nel Vallo di Diano

Un nuovo contagio a Sassano, 4 guariti ad Sala Consilina, 3 a Polla. Screening di massa su base volontaria a Caggiano: è in programma per domani, 3 dicembre. Sarà rivolto in particolare alle persone più a rischio.

Sono già in corso, invece, gli screening a Serre. Due i casi positivi fin ora rilevati. Nel paese alburnino anche un guarito.