Ascea: ok a nuove residenze turistiche nella frazione Marina

ASCEA. Ok a nuove residenze turistiche ad Ascea Marina. La conferenza di servizi chiamata a valutare la possibilità di nuove costruzioni in località Patriarca ha dato il primo via libera. La proposta era stata avanzata da alcuni privati che avevano presentato presso il comune un Pua (Piano Urbanistico Attuativo) relativo ad interventi su cinque lotti a ridosso di corso Elea; in uno è già presente un fabbricato mentre sugli altri quattro verrebbe realizzata una struttura turistico- ricettiva.

Nell’area oggetto di lottizzazione, è prevista anche la destinazione di taluni locali per servizi di carattere pubblico e commerciale; una zona di circa 3360 metri quadrati, inoltre, sarà concessa gratuitamente al Comune di Ascea.

Il piano ha ottenuto l’ok dei vari organismi interessati. Sarà il consiglio comunale a dare il definitivo via libera.