Serie D: in quarta serie slitta la ripartenza, spazio ai recuperi

Slitta di una settimana la ripresa del campionato di Serie D. Il torneo di quarta serie, infatti, vedrà il suo naturale svolgimento riprendere solo il 13 dicembre, rispetto al giorno 6 data indicata in precedenza per il ritorno in campo. Domenica prossima, invece, spazio ai recuperi, nei nove raggruppamenti, con la Gelbison, in quello I, in campo sul terreno di gioco dell?ACR Messina.

Serie D: si riparte il 13 dicembre la nota della LND

Il Dipartimento Interregionale ha deciso di rinviare la ripresa del campionato, precedentemente programmata per il 6 dicembre. Si riparte domenica 13, con le partite della 7^ giornata, la 9^ per i gironi A e C, che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Domenica prossima si giocheranno i recuperi ancora non fissati. Tale decisione è stata resa necessaria a seguito della trasmissione odierna della “bozza” di aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC relativo al Campionato di Serie D. Questo necessita di successivi approfondimenti di carattere medico, per consentire l’applicazione del protocollo e l’opportuna programmazione degli interventi previsti.

Messina-Gelbison: domenica si recupera la gara tra vallesi e siciliani

Sarà recuperata il 6 dicembre la partita Messina – Gelbison valida per la sesta giornata di Campionato di Serie D. Nella comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti si precisa che “La ripresa del Campionato Serie D 2020/2021 è fissata per domenica 13 dicembre 2020, con la calendarizzazione del programma gare previsto l’8 novembre. Nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari”. Quindi per la data del 6 dicembre saranno programmate le ulteriori gare di recupero tra cui Messina – Gelbison. Si è reso necessario procedere al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 6 dicembre, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Protocollo Sanitario così da consentire una opportuna programmazione degli interventi previsti.