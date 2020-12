Roscigno pensa al Natale: ok alle luminarie

ROSCIGNO. Quest’anno sarà un Natale particolare e da ricordare. L’emergenza covid-19 farà sì che tante tradizioni di questo periodo vengano messe in disparte e la stessa atmosfera del periodo sarà differente. Il Comune di Roscigno però, non intende rinunciare alle luminarie natalizie e di fine anno. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di installare le luci nelle vie principali del paese, per allietare gli animi della popolazione e abbellire il paese.

Non si intende quindi rinunciare al clima di festa e soprattutto si intende di alleviare, almeno un po’, le sofferenze di questo periodo.

I lavori per l’installazione delle luci sono affidati alla ditta di Antonio Longo.

Le luminarie saranno posizionate entro domenica 6 dicembre, giorno in cui a Roscigno si celebra San Nicola, il Santo Patrono.