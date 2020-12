Dal Mibact finanziamenti per i piccoli comuni

“I borghi italiani sono una risorsa preziosa per l’intero sistema economico del Paese e devono essere rilanciati. A tal proposito è online l’avviso pubblico destinato ai piccoli Comuni Borghi in Festival-Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori, finanziamenti dedicati alla realizzazione di attività per la riqualificazione culturale, turistica ed economico-sociale”. Lo annuncia la Senatrice La Mura.

Il progetto punta a stimolare le comunità a prendersi cura dei loro territori promuovendone il valore storico e identitario, valorizzandone il patrimonio culturale materiale e immateriale, avviando percorsi formativi, attivando iniziative imprenditoriali, creando così opportunità di crescita sociale ed economica.

I Comuni (entro i 5mila abitanti) possono partecipare sia singolarmente che in forma associata con altri Municipi. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 15 gennaio 2021 attraverso il link che si riporta in calce”, conclude la senatrice Virginia La Mura, capogruppo M5S in Commissione Ambiente.