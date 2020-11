Consorzio Paestum, visita del consigliere regionale Nicola Caputo

CAPACCIO PAESTUM. L’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, ed il presidente della Commissione regionale al Bilancio, Franco Picarone, hanno fatto visita al Consorzio Bonifica di Paestum, nel tardo pomeriggio di sabato scorso.

“In questi primi mesi di attività mi sto occupando molto dei Consorzi di Bonifica, elementi indispensabili per il buon funzionamento del sistema agricolo di un territorio – ha spiegato Caputo – doverosa e attesa la mia visita al Consorzio Bonifica di Paestum ed alle sue strutture: ho potuto incontrare il presidente Roberto Ciuccio, con il quale abbiamo discusso del processo di risanamento dell’Ente da lui avviato e della necessità di procedere ad una razionalizzazione del sistema che porti ad una riforma complessiva del settore, riscontrando ampia disponibilità e correttezza istituzionale in tutti i passaggi finora effettuati con l’ente regionale”.

“I contratti di fiume, in particolare il primo, quello in forma sperimentale del Sele, di cui sono stato relatore in Regione Campania, rappresenta uno strumento cruciale per intercettare risorse e consentire ai Consorzi di Bonifica regionali di fare il salto di qualità, anche se è arrivato il momento di mettere ordine visto che, in quale zona, non sono gestiti come dovrebbe essere fatto” ha invece aggiunto Franco Picarone.

“Ringrazio l’assessore Caputo ed il presidente Picarone per la visita – conclude Roberto Ciuccio – la loro esperienza e vicinanza ci incoraggia ad elaborare e presentare a finanziamento progetti importati, come quello inerente il rifacimento dell’intero nostro reticolato irriguo, spronandoci nel perseguire con fermezza la strada del riequilibrio finanziario dopo tre anni di penalizzante commissariamento, chiedendo a tutti i consorziati il giusto sforzo per consentirci di migliorare ancora in termini di servizi e manutenzioni”.

Nel loro tour, i due rappresentanti regionali hanno poi visionato diversi impianti e pompe di sollevamento del Consorzio Bonifica di Paestum, oggetto di recenti lavori di ammodernamento e sistemazione.