Teggiano, positiva al covid partorisce bimba

Positiva al covid dà alla luce una bambina. Protagonista una donna originaria di Teggiano. Il lieto evento a Napoli in un ospedale con un reparto destinato proprio alle donne affette dal virus e incinta. La piccola è nata ieri, pesa quasi 4 chili e sta bene. Presto lascerà il Policlinico partenopeo e tornerà con la madre Sant’Arsenio dove risiede.

Una buona notizia considerato che il virus secondo gli esperti si può trasmettere al feto.

Ora per la neo mamma un po’ di sofferenza nel non poter stare vicina alla bimba per evitare di contagiarla, ma sarà comunque possibile somministrarle il suo latte.