Roccagloriosa: due progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

ROCCAGLORIOSA. Approvati due progetti per i percettori del reddito di cittadinanza per lavori di pubblica utilità. Si tratta di svolgere prestazioni non retribuite e la mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del sussidio. Per alcuni mesi quindi, i cittadini beneficiari del sostegno al reddito erogato dallo Stato saranno protagonisti di due progetti da svolgere nel territorio comunale di Roccagloriosa.

Nello specifico saranno realizzati i seguenti progetti: “Ambientiamoci”, per la manutenzione del verde pubblico e il supporto al controllo del territorio e “Vita in Comune” per la riqualificazione di spazi urbani, supporto amministrativo in uffici comunale e custodia dei musei.

Saranno accolti 20 beneficiari di RdC, da rendere operanti a rotazione secondo le esigenze di servizio e da sostituire a termine del loro beneficio con altri cittadini. Il responsabile valuterà i soggetti in base alle loro abilità e competenze, cercando di effettuare l’abbinamento più congruo alle diverse attività.

I progetti utili per la collettività non devono superare le 8 ore settimanali, queste ultime si possono svolgere in un solo giorno o in più giorni della settimana e anche in un solo periodo del mese.

In questo modo, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Balbi, intende guidare i percettori del reddito di cittadinanza attraverso un percorso di reinserimento lavorativo, che valorizzi le capacità dei soggetti coinvolti, e, al contempo adegui le potenzialità dei singoli alle richieste del mondo del lavoro, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze, nell’ambito di servizi per il bene comune.