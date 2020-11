Piaggine: Comune programma opere sul territorio

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, programma lavori sul territorio. L’Ente difatti, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Riqualificazione strada comunale agricola di accesso al borgo storico di Piaggine”, nell’importo di € 470.000,00.

Il progetto prevede il rivestimento di muri in cemento in pietrame, il rifacimento della pavimentazione nel tratto finale, inferriate, impianto di pubblica illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale, alberature con piante autoctone; è intenzione dell’Amministrazione riqualificare la strada comunale Agricola, al fine di migliorare l’accesso al borgo. Per fare ciò si punta a finanziamento tramite PSR Campania Fesr 2014-2020.

Anche Piaggine, poi, ha espresso la volontà di aderire al bando “Sport e Periferie 2020″ che punta alla riqualificazione o creazione di impianti sportivi nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; Nello specifico il Comune intende candidare a finanziamento il progetto esecutivo relativo agli “interventi di rigenerazione impianto polifunzionale complesso sportivo Comunale” dell’importo complessivo pari a € 665.000,00.

Infine, previsti lavori di messa in sicurezza della copertura del locale adiacente la cappella del santuario “Madonna del Monte Vivo”, che ha subito diversi cedimenti.