Oroscopo: Gemelli, poco convinti del vostro lavoro

Ariete – Riuscirete a captare i segnali positivi che arrivano dal vostro settore di lavoro. Sintonia in amore.

Toro – Niente azzardi: in questo periodo per gli affari i segnali non sono del tutto positivi. Fragili in amore

Gemelli – Non siete convinti dell’incarico che vi è stato affidato. Riflettete di più anche in amore.

Cancro – Buona volontà e pazienza per realizzare tutti i progetti di lavoro. Momenti d’oro in amore.

Leone – Nel lavoro vi conviene essere guardinghi: la concorrenza è agguerrita. Usate tattiche seduttive.

Vergine – Lasciatevi alle spalle gli errori commessi nel lavoro. In amore non ricorrete a sotterfugi.

Bilancia – Nel lavoro non vi conviene dare segni di insofferenza. L’amore può molto.

Scorpione – Un problema di lavoro è ormai maturo per una soluzione drastica. In amore poco affidabili.

Sagittario – Con pazienza raggiungerete un risultato importante nel lavoro. Sensazione di vuoto in amore

Capricorno – Non lasciatevi assorbire da troppi interessi professionali diversi. Equilibrio sentimentale.

Acquario – Negli affari rischiate di prendere un abbaglio irrimediabile. Sentimenti ancora da scoprire.

Pesci – Sul contributo dei collaboratori vi conviene essere più persuasivi. Contatti sociali interessanti.