Scuola in Campania, niente lezioni in presenza fino al 7 dicembre

Arriverà a breve una ordinanza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca per la sospensione della didattica in presenza fino al prossimo 7 dicembre. Lo ha anticipato l’assessore Lucia Fortini. Sempre più comuni avevano scelto di rinviare il ritorno in aula. Il sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri, aveva sospeso le attività in presenza fino al prossimo 5 dicembre. Fino al 3 il primo cittadino di Monte San Giacomo.

Proteste per la ripresa delle lezioni in presenza a Polla e Sala Consilina dove i genitori hanno chiesto il rinvio della ripartenza delle lezioni in presenza fino a gennaio.

La scelta della regione ha di fatto tolto tutti dall’impaccio. Il provvedimento riguarda gli studenti dalla seconda classe della primaria.