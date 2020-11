Screening di massa a Perdifumo: tutti negativi i tamponi

Perdifumo tira un sospiro di sollievo: sono risultati tutti negativi i tamponi Covid effettuati sulla popolazione. Nei giorni scorsi, nel centro cilentano si erano riscontrati oltre quindici casi positivi, una percentuali di contagi talmente alta che ha spinto l’amministrazione comunale a organizzare una giornata in cui i cittadini avrebbero potuto sottoporsi a tampone. L’intera operazione è stata finanziata dal comune che ha raggiunto un accordo con un centro di analisi.

L’iniziativa del Comune di Perdifumo segue quella messa in campo da Vo’, centro in provincia di Padova molto colpito dal Coronavirus. Nel paese dei Colli Euganei, il controllo a tappeto sull’intera popolazione, eseguito nel pieno della prima ondata, ha consegnato dati molto importanti e utili per la lotta la virus.

Quanto fatto nel Cilento è servito anche a dare una mappatura certa dei contagi, mappatura che ha portato i risultati sperati. Dei 122 tamponi effettuati ai residenti, nessuno ha avuto esito positivo.

I perdifumesi, coloro i quali nei giorni scorsi si erano iscritti volontariamente alla lista per il controllo, ieri mattina si sono presentati presso la tensostruttura comunale dove era stato allestito un centro Covid per l’occasione.

«Con questi controlli a tappeto – spiega il vicesindaco Rosaria Malandrino – possiamo ridare un po’ di serenità ai cittadini del nostro comune, in particolare nel capoluogo, dove nei giorni scorsi erano stati registrati diversi casi. I 122 tamponi effettuati sono risultati tutti negativi. Ringrazio i cittadini per la partecipazione e la loro compostezza nello svolgimento delle operazioni. I controlli sono stati effettuati nel pieno rispetto delle norme – commenta – e per questo ringrazio i dipendenti comunali, il vigile e le forze dell’ordine per l’ aiuto nell’organizzazione. Rinnovo a tutti l’invito a non abbassare la guardia. Dobbiamo farlo – ragiona – per noi stessi e per i nostri cari. Il Covid-19 è un virus insidioso e nessuno di noi può ritenersi immune».

Da Palazzo di Città, arriva un’ulteriore rassicurazione: «Non è escluso che giornate del genere possano ripetersi – aggiunge il vicesindaco – è importante effettuare controlli periodici e come comune ci stiamo impegnando affinché ciò si possa fare».

Era tanta la preoccupazione nel centro cilentano. Il Covid ha infatti mietuto una vittima in quel di Perdifumo: Emilio Milone di 84 anni si è spento dopo aver contratto il virus. L’uomo è l’unica vittima sul territorio comunale, ma i casi legati al Covid sono tantissimi tra positivi e persone in quarantena cautelare perché entrati in contatto con positivi. Il controllo di massa, almeno per le 122 persone tamponate, ha eliminato ogni dubbio e ridato un minimo di speranza ad una comunità molto provata.