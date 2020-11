Giallo ad Albanella, persona dispersa: ricerche in corso

Ricerche in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli che con i militari della stazione di Albanella e i vigili del fuoco stanno perlustrando un’area di località Bosco Camerine, al confine con il Comune di Castelcivita. Sul posto c’è un via vai di auto e uomini sembrerebbe per individuare un uomo che, fanno sapere dalla compagnia carabinieri di Agropoli, si sarebbe smarrito.

Al momento, però, vige il massimo riserbo sull’operazione. La zona viene battuta a setaccio dalle forze dell’ordine che stanno anche effettuando degli scavi. Ciò lascerebbe presumere che si stia cercando un cadavere.

Apprensione tra gli abitanti della zona per l’ingente dispiegamento di forze.