Aquara: ecco “CiShoppo”, il progetto per sostenere il commercio locale

AQUARA. Il Covid-19 sta mettendo in ginocchio la maggior parte degli esercizi commerciali e per venire incontro a questo momento particolare il Comune di Aquara attiverà il marketplace “CiShoppo”. Il Comune farà realizzare questa piattaforma telematica che rappresenta un ottimo canale di promozione digitale nel periodo dell’emergenza sanitaria e sarà a disposizione per gli esercenti commerciali in modo gratuito per tre anni. Questo progetto sostiene tutte le attività commerciali ed è finanziato dal Fondo Integrativo per i Comuni Montani, inoltre è in relazione con l’iniziativa “Aquara Produce”.

“CiShoppo” è una vetrina virtuale destinata a tutte le attività commerciali, di produzione, di ristorazione e di accoglienza. Essa valorizza le eccellenze e le tipicità locali, le quali potranno essere richieste attraverso l’applicazione. La piattaforma valorizza i ristoratori, i baristi, i commercianti, che potranno digitalizzare la propria attività, scegliendo quali prodotti mettere in evidenza.

Così facendo sarà più semplice raggiungere i propri clienti attraverso notifiche e offerte in tempo reale. Ogni utente potrà ritirare il proprio prodotto attraverso l’orario concordato con l’esercente o potrà farselo consegnare a domicilio. Potrà anche prendere un appuntamento presso le diverse strutture che utilizzeranno la piattaforma. Con l’attivazione della vetrina virtuale “CiShoppo” il Comune è sempre attento alle categorie che sono le più colpite dalla pandemia cercando in tutti i modi di favorire la ripresa economica del territorio.