A Sala Consilina, in Via Alloggiamento, nel pomeriggio di oggi, fiamme e fumo hanno preoccupato passanti e autisti in transito sull’autostrada che hanno allertato i vigili del fuoco, arrivati prontamente sul posto a spegnere le ultime fiammate, accese per bruciare delle erbacce. Sul posto anche la polizia.

Tutto risolto in poco tempo anche grazie alla complicità della pioggia.