Nasce Sos Impresa Rete per la Legalità di Salerno e Provincia

SOS Impresa – Rete per la Legalità è la storica associazione di Confesercenti autentico baluardo della legalità, in prima linea per contrastare il malaffare, l’usura il racket ed al fianco degli imprenditori per far vincere sempre e comunque gli aspetti legati alla legalità. Proprio per questo in un’ottica di rinnovamento di persone, uomini e donne salernitani, imprenditori e professionisti della rete associativa, nasce il nuovo strumento di tutela per le imprese salernitane ovvero “SOS impresa – Rete per la Legalità di Salerno aps”.

Gli imprenditori salernitani, le imprese, i negozi del commercio di tutti i settori, avranno la certezza di una azione di tutela per tutte le forme di distorsione sociale ed economica che potrebbero riguardarli da vicino nella gestione della propria impresa.

Sarà il Presidente della Confesercenti Provinciale di Salerno Raffaele Esposito a guidare la nuova associazione provinciale. “Sono particolarmente soddisfatto per la creazione in ambito provinciale di questo nuovo soggetto, fortemente voluto dalla base associativa che ci vedrà impegnati in prima linea in un deciso impegno territoriale che affronteremo con energia ed entusiasmo, con la consapevolezza del supporto associativo della rete Confesercenti, della rete per la Legalità nazionale e regionale, ma anche di quella istituzionale, ho peraltro già avuto gli auguri, graditissimi, di buon lavoro da parte di S. E. il Prefetto di Salerno Francesco Russo, sempre attento alle dinamiche territoriali ed alle criticità sociali ed economiche che purtroppo riguardano sempre più anche questa terra meravigliosa”, il suo commento.