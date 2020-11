Novi Velia: 50mila euro per la sistemazione del Cimitero

Il Comune di Novi Velia, con a capo il sindaco Adriano De Vita, ha completato l’iter progettuale relativo ai lavori di: “Sistemazione e messa in sicurezza muretti e viali e recinzioni del Civico Cimitero” nell’importo di € 50.000,00. L’intervento è stato interamente finanziato con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico.

II decreto legge 30.04.2019,n.34 ”Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in legge, infatti, assegnava fondi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro.

I contributi sono stati assegnati, ai comuni in proporzione alla popolazione: per quelli con un numero di abitanti inferiore a 5.000 sono state previste risorse per 50.000 euro.

Novi Velia rientra tra questi ed ora l’amministrazione ed è pronta ad avviare opere di sistemazione del cimitero da tempo necessarie per la sua riqualificazione.