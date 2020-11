L’almanacco del 26 novembre 2020

E’ il 331° giorno dell’anno, 48ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 35 giorni.

Santi del giorno

San Leonardo da Porto Maurizio (Sacerdote)

San Corrado di Costanza (Vescovo)

San Silvestro Guzzolini (Abate)

San Banban di Lethglenn (Vescovo)

San Bellino di Padova (Vescovo)

San Siricio (Papa)

Sant’Alipio (Stiliano) lo stilita (Anacoreta)

Sant’Umile da Bisignano (Confessore)

Sante Magnanzia e Massima (Vergini)

Etimologia

Silvestro, Derivante dal latino “Silvester”, che vuol dire “che vive nelle selve, nei boschi”, è un nome attestato solo in epoca cristiana e deve la sua fama a vari santi. Attualmente è discretamente diffuso in tutta la penisola.

Proverbio del giorno

Roba rubata non fa buon pro.

Aforisma del giorno

Una piena fiducia di morire santamente la daranno il completo disprezzo del mondo, l’ardente desiderio di progredire nelle virtù, l’amore del sacrificio, il fervore nella penitenza, la rinuncia a se stesso e il saper sopportare ogni avversità per amore di Cristo. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1922 – Scoperta la tomba di Tutankhamon

1942 – Esce nelle sale “Casablanca”

Sei nato oggi?

Laborioso ed onesto, dotato di inventiva e creatività, sei molto apprezzato da chi ti circonda. A volte però il tuo ottimismo ti porta, sia nel lavoro che in amore, a concedere la tua fiducia a persone che non la meritano. Col tempo diventerai più cauto e selettivo e troverai sia collaboratori affidabili che un partner in grado di renderti felice.

Celebrità nate in questo giorno

1939 – Tina Turner

1922 – Charles Schulz

1871 – Luigi Sturzo

1930 – Aldo Biscardi