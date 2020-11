Gli studenti del “Gatto” di Agropoli vincitori del Torneo #io non cado nella rete

È un risultato eccellente quello riportato dagli studenti del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli, vincitori della prima edizione del torneo #io non cado nella rete. Classificatasi al primo posto con punti 3.685 sui 4.000 disponibili, la squadra del liceo Gatto, guidata dal prof. Luciano Blandi, è composta da: Maria Anna De Simone (3A Classico), Alessandra Rosaria Fusco (3A Classico), Francesca Gatta (3A Scienze Applicate), Alessandra Miano (3A Scienze Applicate), Michele Miano (3A Scienze Applicate), Rachele Pia Prota (3A Scienze Applicate).

La fase finale della prima edizione del Torneo #io non cado nella rete si è svolta nei giorni 28 e 29 ottobre 2020. Si tratta di un gioco a squadre sulla conoscenza di Internet e dei pericoli nascosti nell’utilizzo del Web e dei Social Network, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado.

Soddisfazione per l’eccellente lavoro svolto dagli studenti è stato espresso anche dalla dirigente scolastica del Liceo Gatto di Agropoli, la prof.ssa Anna Vassallo, che ha sottolineato come, anche in un periodo di difficoltà come questo, essi siano riusciti a portare a termine un progetto importante conseguendo ottimi risultati.