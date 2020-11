L’almanacco del 25 novembre 2020

E’ il 330° giorno dell’anno, 47ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 36 giorni.

Santi del giorno

Santa Caterina d’Alessandria (Martire) protettrice di oratori, filosofi, notai, sarte, modiste, filatrici, carradori, balie e nutrici.

San Mercurio di Cesarea di Cappadocia (Martire)

Sant’Audenzio di Milano

Etimologia

Caterina, numerose sono le ipotesi sull’origine di questo nome. Potrebbe derivare dal greco Hekateríne, dal nome della dea degli inferi, Hekátē, o da Hékatos che significa “che saetta” e che veniva utilizzato per chiamare il dio del sole. Nell’etimologia popolare il nome è stato collegato all’aggettivo katharós con il significato di “pura”. In Italia si diffuse soprattutto grazie al culto per Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia. E’ molto diffuso tra la popolazione adulta italiana ed è tuttora presente nella top 50 dei nomi più usati per le nuove nate.

Oggi è

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Proverbio del giorno

Per Santa Caterina, la neve alla collina.

Aforisma del giorno

Soldati, considerate che dall’alto di queste piramidi quaranta secoli vi guardano. (Napoleone Bonaparte)

Accadde Oggi

1916 – Brevettato il trapano elettrico moderno

1940 – Picchiarello esordisce nei cartoon

Sei nato oggi?

I nati il 25 novembre conoscono bene l’arte di risparmiare energia in vista di un obiettivo a lungo termine; ciò non significa, tuttavia, che se ne stiano fermi ad aspettare che le cose accadano: se appena possono, le fanno avvenire! Dinamici e produttivi, hanno una personalità non aliena da una certa riservatezza, che dà loro un senso di grande dignità. Se nel rapporto personale dimostrano un carattere sensibile, riflessivo e tranquillo, nelle occupazioni quotidiane mettono in genere una notevole energia, che tuttavia non si trasforma mai in una forza confusa e caotica, ma fluisce con calma e regolarità.

Celebrità nate in questo giorno

1881 – Papa Giovanni XXIII

1932 – Alighiero Noschese

1844 – Karl Benz

1915 – Augusto Pinochet

1960 – John F. Kennedy Jr.

Scomparsi oggi

2016 – Fidel Castro