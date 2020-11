Castellabate, Maurano: priorità per turismo e servizi

CASTELLABATE. Tra le priorità per la prossima amministrazione dovrà esserci il turismo e per favorirlo bisogna puntare sui servizi e sui trasporti. Lo dice il consigliere di minoranza di Castellabate Luigi Maurano.

“Se l’aereoporto di Pontecagnano è il futuro e le fermate del treno Frecciarossa nel Cilento il passato prossimo, la mancanza di collegamenti immediati tra la stazione di Agropoli-Castellabate e il Comune di Castellabate è purtroppo il presente – dice Maurano – In tutti questi anni si è persa un’occasione unica: offrire un servizio essenziale ed esclusivo ai tanti turisti diretti nel Cilento. Per queste persone arrivare alla stazione di Agropoli-Castellabate non è il raggiungimento della meta ma purtroppo l’inizio di un nuovo viaggio verso la destinazione delle loro vacanze. E, paradossalmente, impiegano più tempo e fatica per questo tragitto”.

“In questi anni, in occasione della discussione del bilancio del Comune di Castellabate – ricorda Maurano – abbiamo sempre proposto l’attivazione di un servizio navetta comunale che potesse collegare in maniera stabile, diretta e immediata la stazione di Agropoli – Castellabate con il comune di Castellabate. Casomai pensando di iniziare con tre corse giornaliere in concomitanza con gli orari di punta degli arrivi.

Tale servizio oltre a migliorare l’esperienza di viaggio dei turisti e l’accessibilità dei nostri luoghi, permetterebbe anche di incrementare il lavoro per le aziende di trasporto, con conseguenze positive sull’occupazione per i nostri concittadini.

Questa proposta è stata sempre bocciata dagli amministratori di maggioranza del Comune di Castellabate. E anche da chi ora con una mossa del gambero cerca di “riciclarsi”.

“Ma finalmente dalla prossima primavera (climatica e politica), se voi vorrete, possiamo iniziare a programmare, organizzare e offrire servizi essenziali per il turismo”, conclude il consigliere comunale.