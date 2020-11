Capaccio Paestum, Sica sui contagi nella scuole: “Serve più chiarezza”

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, la lettera indirizzata al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, dal consigliere comunale di minoranza Enzo Sica in merito all’emergenza covid e alla situazione degli istituti scolatici.

Ecco il testo della missiva:

Nella mia qualità di Consigliere Comunale e di medico del territorio , sollecito fortemente il Sindaco di Capaccio Paestum, nella sua qualità di massima autorità sanitaria , ad assumere una iniziativa concreta atta ad assicurare la più capillare esecuzione di tamponi antigenici agli alunni ed al personale scolastico in riferimento allo screening di iniziativa della Regione Campania. Molte le segnalazioni di difficoltà nella prenotazione e nella operatività dello screening che dovrebbe di fatto darci un quadro preciso della diffusione del contagio asintomatico del Covid nella popolazione scolastica Capaccese. Per altro questo dato potrebbe in maniera indiretta fornirci precise indicazioni sulla diffusione del virus nelle famiglie di provenienza dei piccoli studenti e quindi mappare il territorio.

La disponibilità in forma gratuita di tali test , darebbe a tutti la possibilità di eseguirli evitando una spesa non esigua , soprattutto per famiglie numerose.

Al sottoscritto risultano soltanto pochissimi tamponi eseguiti , a fronte di una popolazione scolastica ben numerosa. Dunque sollecito il sig. SINDACO a farsi carico di una concreta iniziativa che sarà utile alla comunità scolastica e non solo , del nostro Territorio.

Dott Vincenzo Sica