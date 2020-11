Messa in sicurezza del territorio: Sapri avvia i progetti

Il Comune di Sapri negli ultimi giorni ha avviato l’iter progettuale per opere di messa in sicurezza del territorio.

L’Ente, guidato dal sindaco Antonio Gentile, ha infatti approvato tre studi di fattibilità relativi alle opere di mitigazione idrogeologica alla località Timpone (un secondo progetto riguarda la realizzazione di un ponte) e di riqualificazione idrogeologica, paesaggistica ed ambientale nella zona del torrente Brizzi.

L’amministrazione nei mesi scorsi ha ottenuto fondi del Ministero dell’Interno destinati alla progettazione proprio di questa tipologia di interventi. Nello specifico 695mila euro per la riqualificazione dell’area del Torrente Brizzi, 145mila per la costruzione di un ponte in quest’area e 195mila euro per opere di mitigazione in località Timpone.

Successivamente per eseguire i lavori sarà necessario investire complessivamente una spesa di circa 23 milioni di euro. Fondi che potrebbero arrivare da ulteriori finanziamenti.