Agropoli: in vendita prodotti vietati dal Dpcm, scatta la sanzione

Nelle prime ore della mattinata odierna, alla riapertura di una media struttura di vendita di località Mattine, ad Agropoli, il personale della Polizia municipale, coordinata dal comandante, maggiore Sergio Cauceglia, ha effettuato una dettagliata ricognizione dei prodotti esposti per la vendita, rilevando che l’esposizione degli stessi avveniva senza accorgimenti restrittivi di prodotti non acclusi all’allegato n. 23 del DPCM del 03.11.2020, in violazione dell’art. 3 comma 4 del medesimo decreto.

Il personale operante ha proceduto a contestare il fatto illecito al titolare della medesima struttura di vendita, procedendo alla contestuale completa interdizione dalla vendita al pubblico dei prodotti allo stato non commerciabili, con diffida all’interessato al rispetto delle norme statali e regionali di riferimento in relazione al rischio di contagio da Covid-19.

E’ stata emessa a carico del titolare della struttura la sanzione amministrativa, prevista per legge, pari ad euro 400,00. L’attività di controllo degli esercizi commerciali proseguirà anche nei prossimi giorni, anche con mirati servizi ad opera di agenti in borghese, autorizzati dal comandante Cauceglia.