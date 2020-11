Polla: ai cittadini le informazioni sullo smartphone

È attivo a Polla il nuovo servizio offerto dall’amministrazione Comunale “Polla Informa”. È nata, infatti, l’applicazione, scaricabile gratuitamente attraverso tutti gli store di smartphone denominata “Comune Polla” dove sarà possibile trovare tutte le informazioni utili per i cittadini e, una volta istallata, consente di ricevere in automatico le notifiche sulle tematiche di maggior interesse per la comunità.

Inoltre è attivo il servizio di messaggistica istantanea attraverso Whatsapp per chiedere e ricevere informazioni di qualsiasi natura dall’ente comunale con cui sarà possibile essere sempre connessi.

Per avvalersi del servizio basta compilare il modulo scaricabile direttamente dal sito del Comune di Polla.