Oroscopo: Vergine, situazione lavorativa in evoluzione

Ariete – Avete impostato bene le trattative di affari: non servono modifiche. Cuore in subbuglio.

Toro – Non dovete avere dubbi sulla strada da imboccare nella professione. Forse in vista l’anima gemella

Gemelli – Dovete consolidare la posizione professionale raggiunta. Non abbiate timore di rischiare in amore

Cancro – Meno polemiche e più fatti: solo così migliorerete la vostra posizione. Serata indimenticabile

Leone – Qualcuno tenterà di ostacolare i vostri progetti di lavoro. In amore non scegliete al primo incontro.

Vergine – La situazione nel lavoro è ancora in evoluzione. Un amore quasi inafferrabile. Quasi.

Bilancia – Con la vostra disinvoltura potrete fare colpo sui superiori. Vi attende una sorpresa piacevole.

Scorpione – Nel lavoro è sconsigliabile farsi guidare dall’entusiasmo. In amore contano più i fatti.

Sagittario – Finora non avete sfruttato al massimo le vostre potenzialità. In amore la strada è in salita

Capricorno – Inaspettati incontri con persone influenti. Distensione vicino alla persona amata

Acquario – Guardate i problemi di lavoro con maggiore freddezza. In amore dovrete cambiare tattica

Pesci – Imparerete che negli affari occorre massima riservatezza. Un amore sta diventando profondo