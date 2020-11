Alternanza scuola lavoro all Bcc di Aquara per gli studenti del Corbino

Firmata con l’Istituto di istruzione secondaria superiore “E. Corbino”, guidato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Mariarosa Cascio, la convenzione, tra l’istituzione scolastica e la BCC di Aquara, che darà la possibilità ai giovani studenti di maturare un’esperienza formativa nelle sedi del noto istituto di credito. Si concretizza il progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, rinominato con la Legge u.145 del 2018 “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, che offre agli studenti l’opportunità di raffrontare il proprio percorso educativo e favorire il miglior ottenimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Nel contesto attuale, i PCTO possono, infatti, consentire agli studenti di acquisir- e o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le conoscenze trasversali, per un consapevole orientamento nei percorsi di transizione professionale e/o alla prosecuzione degli studi nella propria formazione, anche non accademica.

Assodato che le alleanze/collaborazioni tra istituzioni del medesimo territorio e le conseguenti soluzioni messe in campo sono sempre più sinergiche, è possibile identificare le finalità della convenzione stipulata di potenziare e qualificare l’offerta formativa degli studenti dell’ istituto E. Corbino, permettendo loro di svolgere anche tirocini formativi presso le filiali della Banca di Credito Cooperativo BCC Aquara, raccordando le esperienze formative in aula con quelle nel contesto lavorativo. Presente per la firma del Protocollo d’Intesa per la Banca è il direttore generale, Antonio Marino, il cui motto, a suffragio di quanto convenuto è proprio “Competenze per Competere”. La realizzazione di suddetta convenzione, che pone gli studenti al centro dei processi educativi, seguiti da tutor (scolastici e aziendali) è un’iniziativa che ancora una volta dimostra la vicinanza della BCC Aquara al territorio ed ai suoi giovani, che avranno la possibilità di mettersi alla prova durante una concreta esperienza nelle diverse attività, farsi notare ed emergere.