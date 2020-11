Torchiara punta a fondi per l’impianto sportivo di Copersito

Il Comune di Torchiara, con a capo il sindaco Massimo Farro, ha partecipato al bando “Sport e Periferie 2020″ che assegna fondi del Coni e Governo per ricevere il finanziamento per interventi di riqualificazione o per realizzare impianti sportivi in aree periferiche.

L’Ente, perciò, nelle scorse settimane ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “completamento area sportiva in località Copersito di Torchiara”, per l’importo complessivo di € 500.000.

Nello specifico il progetto prevede il completamento di strutture sportive per la diffusione dello sport, inteso come occasione di aggregazione sociale dei giovani e delle categorie più deboli della società.

Il bando ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le seguenti finalità: realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.