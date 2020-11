Salernitana-Cremonese: domani all’Arechi si completa l’ottavo turno

Dopo il primo scivolone in campionato, dello scorso 6 novembre, arrivato con il due a zero sul campo della Spal torna in campo, per l’ottavo turno di Serie B, la Salernitana. I granata di Fabrizio Castori, con 14 punti dopo 7 giornate, saranno impegnati in casa contro la Cremonese, ultima a quota 3 ma con una gara in meno dei granata. Allo stadio Arechi, nel Monday Night diretto dal sig. Riccardo Ros della sezione arbitrale di Pordenone, i campani, alle ore 21:00, saranno opposti al team grigio-rosso lombardo guidato da Pierpaolo Bisoli.

Gli ultimi precedenti in terra campana tra Salernitana e Cremonese

Negli ultimi 24 anni sono stati 10 i match giocati tra Salernitana e Cremonese, cinque quelli in terra campana. Tre i successi granata e due i pari riscontrati, senza vittorie dei lombardi in trasferta. I tre expolit risalgono all’ottobre del ’96 e al febbraio 2019 in Serie B, mentre quello targato marzo 2011 risale al campionato di Serie C. I due pareggi datati novembre 2017 e giugno 2020, fanno riferimento invece entrambi al campionato cadetto.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Mantovani, Lopez;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Antonucci, Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Giannetti, Tutino.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Domani affrontiamo una squadra forte, la cui classifica non rende valore alle sue potenzialità. Sarà un partita molto difficile da affrontare, dovremo giocare con molta attenzione e rispetto per l’avversario. Vogliamo portare a casa i tre punti, dovremo fare la guerra per vincere la partita. Sarà importante leggere bene i momenti della gara. Dobbiamo avere la nostra fisionomia di gioco, cercando di migliorare ogni partita. La classifica ci piace e testimonia il buon lavoro fatto fino a questo momento, ma la strada è ancora lunga. In questo campionato ci sono tante squadre forti, l’obiettivo è sempre fare il meglio possibile”.

Le probabili formazioni di Salernitana-Cremonese

Salernitana: Belec; Casasola, Aya, Gyomber, W. López; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Djuric, Tutino.

Cremonese: Alfonso; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Crescenzi; Pinato, Castagnetti, Valzania; Buonaiuto; D. Ciofani, Strizzolo.