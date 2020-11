Ascea, vigile positivo: è il secondo caso nel Cilento

C’è un nuovo contagio nel comune di Ascea, dove nei giorni scorsi si erano registrate due guarigioni. Si tratta di un ufficiale della Polizia Municipale risultato positivo al tampone cui è stato sottoposto nei giorni scorsi. L’uomo era stato fuori da Ascea per una decina di giorni, era stato anche a Napoli.

Rientrato, è sottoposto ad esame, risultato positivo. Per questo era scattato lo screening anche per gli altri componenti del personale della Polizia Municipale, i dipendenti degli uffici comunali e gli amministratori. Circa 40 tamponi effettuati e per fortuna nessuno è risultato positivo.Già sanificato il municipio.

Questo è il secondo caso di un vigile urbano positivo al covid, nei giorni scorsi il sindaco di Celle Di Bulgheria, Gino Marotta, aveva annunciato un caso di coronavirus tra i caschi bianchi del suo comune.

A Teggiano, invece, oggi è risultato positivo Un Medico in servizio presso il 118.