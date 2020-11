Maltempo: forte vento e disagi in Cilento

È in vigore fino a domani l’allerta meteo annunciato dalla Protezione Civile. Dalla sala operativa della Regione Campania avevano previsto pioggia e forti venti di Grecale. Previsioni rispettate con l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul comprensorio cilentano, dalla costa e centri interni. Nella mattinata i problemi maggiori si sono già segnalati nell’area del Golfo di Policastro dove ancora si lavora per ripristinare i danni dell’alluvione dello scorso 17 novembre.

A Vibonati tutto’ora Protezione civile in azione per risolvere i problemi causati dal vento. “Dopo 5 giorni di duro lavoro per l’emergenza alluvionale dobbiamo ancora una volta ringraziare i volontari che continuano a vigilare sulla pubblica incolumità”, dice Manuel Borrelli, consigliere delegato ai lavori pubblici.

Il maltempo sta creando problemi anche più a nord: rami spezzati tra Agropoli, Capaccio Paestum, Roccadaspide e centri limitrofi, così come nell’area del Monte Stella dove già ieri sera le piogge avevano creato frane e smottamenti.

Vigili del fuoco in azione a Montecorice dove,nei pressi del campo sportivo, sono crollati un albero e un palo della luce. Necessari interventi anche a Castelnuovo Cilento; disagi tra Centola e Palinuro. In zona Belvedere stanno operando il gruppo di protezione civile Menaica di Centola, i vigili del fuoco ed alcuni volontari per sgomberate e liberare la strada.

Domani mattina verrà effettuata un’ulteriore ricognizione dei territori per verificare la presenza di ulteriori danni.