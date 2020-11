L’almanacco del 21 novembre 2020

E’ il 326° giorno dell’anno, 47ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 40 giorni.

Santi del giorno

Presentazione della Beata Vergine Maria

Sant’Agapio (Martire, nato a Cesarea in Palestina e morto a Roma)

San Gelasio I (Papa)

San Romeo

Etimologia

Romeo, dal greco “rhomaios”, latinizzato in “romaéus”, era un termine indicante un “di Roma, romano”. Divenne quindi il soprannome per tutti coloro che, almeno una volta, si erano recati in pellegrinaggio a Roma. Per altri ha origine dl greco “rhomé”, “forza, robustezza”..

Proverbio del giorno

Novembre imbacuccato, raccolto e seminato.

Aforisma del giorno

La religione di un uomo non vale molto se non ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo gatto (Abraham Lincoln)

Accadde Oggi

1975 – Esce “A Night at the Opera” dei Queen

1964 – Inaugurato il Ponte di Verrazzano

Sei nato oggi?

Le tue capacità intuitive ed una notevole intelligenza analitica ti mettono in grado di risolvere qualsiasi rebus o problema. Nel lavoro dai il meglio di te quando affronti situazioni complesse e difficili. All’amore dedichi poco tempo ed energie: se non ami la solitudine, cerca di cambiare atteggiamento e dai di più a chi ti è vicino.

Celebrità nate in questo giorno

1965 – Björk

1694 – Voltaire

1973 – Inés Sastre