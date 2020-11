Dramma ad Agropoli: muore 34enne positivo al covid

Non ce l’ha fatta Carlo Castaldo, 34enne di Agropoli risultato positivo al coronavirus nelle scorse settimane. Il giovane era ricoverato nel covid hospital agropolese ma le sue condizioni erano apparse subito gravi. Da più di una settimana, infatti, era stato intubato, ma nonostante le cure dei medici non c’è stato nulla da fare.

Carlo Castaldo lo scorso 31 ottobre aveva perso la mamma, 67 anni, per un’ischemia cerebrale; la stessa era risultata qualche giorno prima del decesso positiva al virus.

Pure il fratello del giovane è risultato affetto dal covid ed anche lui è ricoverato in ospedale.

E’ la quinta vittima del coronavirus ad Agropoli; nella prima fase della pandemia persero la vita Alfonso Migliorino, Toni Agresta e Domenico Petrizzo. Nelle scorse settimane, oltre alla madre del 34 enne, per la quale il covid non è stato il principale motivo del decesso, si è registrata la morte di Nicola Abbate. Grande il cordoglio della comunità locale, soprattutto per la giovane età del ragazzo: il 34enne lascia un fratello e una sorella.