Bellosguardo: ok al restyling della pubblica illuminazione

Il comune di Bellosguardo, retto dal sindaco Giuseppe Parente, ha terminato nelle scorse settimane l’iter progettuale che ha permesso di avviare i lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione. Per gli interventi l’ente impiegherà 19.329,89 euro di cui una massima parte (oltre 14 mila euro) sarà destinata all’esecuzione delle opere. L’amministrazione del centro alburnino ha potuto finanziare le opere con i fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Mise assegnava risorse ai comuni con popolazione uguale o inferiore ai 1000 abitanti per gli interventi di efficientamento energetico. In questo modo è possibile riconvertire la pubblica illuminazione con sistemi a led in grado di garantire massima efficienza e maggiori risparmi.

In base al decreto di assegnazione dei fondi il 15 novembre era il termine ultimo per consegnare le opere: pena la decadenza dell’importo stanziato da parte dello Stato.