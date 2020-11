VIDEO | Ospedale di Sant’Arsenio: procede l’iter per l’avvio dei lavori

Nonostante l’emergenza Covid ed il prevedibile slittamento dei tempi, tutto sommato i lavori per l’ospedale di Sant’Arsenio proseguono in linea con le scadenze del crono programma che è stato concordato e definito da gennaio 2020 con l’Asl di Salerno.

Infatti, proprio in questi giorni, il Direttore Generale dell’Azienda ha approvato con propria Delibera il progetto esecutivo per la realizzazione di un ospedale di Comunità.

“Voglio ricordare che i fondi, pari a circa 1 milione di euro, sono regolarmente stanziati ed imputati sul bilancio aziendale. Tra l’altro il progetto è coerente con la programmazione della Strategia delle Aree Interne a regia della Comunità montana Valla di Diano“, spiega il sindaco Donato Pica.

I prossimi passi saranno la realizzazione del Consultorio Familiare e dell’Unità complessa delle cure Primarie.