Vallo della Lucania: più controlli fino al 31 gennaio

VALLO DELLA LUCANIA. Assistenza e controllo nel comune cilentano da parte degli uomini della polizia municipale.

Lo richiede l’emergenza covid ma anche la necessità di garantire più sicurezza sul territorio alla luce degli ultimi fatti di violenza registratisi in pieno centro.

Ecco perché i caschi bianchi, già da alcuni giorni e fino al prossimo 31 gennaio, saranno impegnati oltre il normale orario di lavoro e nei weekend.

Il progetto varato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, prevede una spesa di 4500 euro.

I vigili urbani monitoreranno la situazione in città, verificheranno il rispetto delle regole sulla zona rossa, garantiranno più sicurezza soprattutto nei luoghi di maggiore frequentazione. Nei giorni scorsi in Comune, proprio alla luce di alcuni fatti criminosi, i rappresentanti del Comune e i carabinieri si erano confrontati per un piano di controllo del territorio che permettesse di garantire più sicurezza ai cittadini.