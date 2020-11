Serie D: il 6 dicembre si torna in campo

Il Dipartimento Interregionale della FIGC ha stabilito la data del rientro in campo per il campionato di Serie D. Il 6 dicembre si tornerà ad incrociare i tacchetti nei nove gironi nazionali, a meno di ”necessarie nuove disposizioni”. Si riparte dunque dalla settima giornata con la Gelbison ad ospitare il Biancavilla ed il Santa Maria impegnato nella trasferta calabrese contro il San Luca. Il 29 novembre si disputerà un solo recupero nel girone I e sarà quello tra Troina e Castrovillari, mentre quelli in programma della Gelbison contro Sant’Agata ed Acr Messina sono stati ulteriormente rinviati e dovrebbero disputarsi, quindi, nel mese di dicembre. La classifica attualmente vede un quartetto in testa composto da Cittanovese, Acireale, FC Messina e San Luca a quota 13: queste squadre hanno disputato tutte le partite precedentemente in programma, così come il Santa Maria che insegue a quota 11 (Maggio capocannoniere del torneo con 6 centri), nelle zone basse della classifica la Gelbison stazione a quota 4, ma quattro sono anche il numero di gare giocate dal sodalizio allenato da Ferazzoli. Per i rossoblu il miglior marcatore fino a questo momento è stato il capitano Uliano con due centri.

