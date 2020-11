Ottati: fondi per il Santuario della Madonna del Cardoneto

OTTATI. “Ottima notizia per Ottati dalla Regione Campania: finanziati i lavori di messa in sicurezza del Santuario della Madonna del Cardoneto per un importo di € 198.000,00 con fondi a valere sul POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – ASSE 6”. Ad annunciarlo il sindaco di Ottati, Elio Guadagno. “Grazie al rimpinguamento del capitolo di spesa, con il progetto candidato, che in prima battuta non era stato finanziato, verrà realizzato un importante intervento a salvaguardia della struttura, oltre al miglioramento dell’area di pertinenza”, spiega il primo cittadino.

“Ci abbiamo sperato fortemente, per l’attaccamento che la Comunità di Ottati serbe nei confronti di questo luogo Sacro, Casa della Nostra Adorata Madonna del Cardoneto – osserva Guadagno – Per tale motivo abbiamo letteralmente tartassato di telefonate gli Amici in Regione Campania, con la speranza di portare a casa notizie diverse dalle prime. Così è stato!”

Tra le proposte che lo scorso luglio erano state giudicate ammissibili ma non in posizione utile per il finanziamento, oltre ad Ottati, c’erano quelle di Teggiano per il Santuario diocesano; Atena Lucana, per il Santuario di Maria SS. della Colomba, Albanella, per il Santuario Diocesanto di Santa Sofia; per il Santuario della Beata Vergine del Monte Romito di Padula; per il Santuario della Madonna del Monte Vivo di Piaggine; per il Santruario della Madonna del Carmelo di Sant’Arsenio.